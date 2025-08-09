Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен після перемоги у матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Металіста 1925 (2:0) висловився щодо гри проти колишньої команди, вилучення Рафаела Бандейри та результату зустрічі. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я вважаю, що ми почали трохи нервово в перші 10 хвилин. Так, допустили помилки в обороні, які призвели до моментів біля наших воріт. Ми почали входити вже більш-менш у гру вже згодом через моменти Мендози та Микитишина. Результатом чого пізніше став фантастичний гол від Мендози. Ми мали ще деякі можливості вже після першого голу, але і суперник міг забивати.

В цілому команда тримала організацію гри до кінця першого тайму та продовжила її тримати після початку другого. Ми передивилися деякі моменти в перерві з гравцями та підкоректували помилки. Команда продовжила вдало оборонятись та здійснювати свої атаки. Як результат: Мендоза відібрав мʼяча та не став бити сам - віддав передачу на Парако, і ми забили другий гол.

Щодо вилучення Бандейри, то це велика помилка гравця міжнародного рівня. Ми маємо краще тримати себе під контролем. В цілому зуміли перемогти і зіграли «на нуль» - це фантастична робота від команди. Ми працювали як єдине ціле.

Тренував «Металіст 1925» у минулому? Я відповім так: команда дуже змінилась з того часу. Залишилось три-чотири футболісти, з якими я працював. По грі: ми фокусувалися на нашому плані, як будемо грати проти суперника. І я вважаю, що наш план спрацював.

З Вернидубом не контактував. А щодо мого попередження, то я вийшов за межі технічної зони. Через це отримав жовту картку.

Звичайно, є деякі моменти, які нам треба покращувати. Наприклад, це спілкування, комунікація між українськими гравцями та гравцями з інших країн. Після цього прийде краще взаєморозуміння між ними, що буде корисним для нас на полі.

У нас дуже молодий склад і однією з задач для нас є розвиток цих футболістів. У нас є такі футболісти, як Каменський, Шевченко, Мулик. Вважаю, що вони дуже багато працюють над собою, щоб бути частиною команди, частиною основного складу. Ми будемо допомагати їм розвиватись. Сам для себе я ставлю в першу чергу задачу досягати як можна найвищих місць в чемпіонаті і грати стабільно. Так, для цього потрібен деякий час, але ми будемо наполегливо працювати, щоб все вийшло.