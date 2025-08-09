Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував поразку в матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Кривбаса (0:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми дуже засмучені таким рахунком, бо вважаю, що команда заслуговувала на більше. Особливо в першій половині матчу ми мали моменти, які не реалізували, хоча повинні були виходити вперед та закривати цей матч у першому таймі. Проте команда цього не зробила, Кривбас покарав нас за помилки, відтак, підсумковий результат на табло.

Звісно, ми створили свої моменти, але їх потрібно реалізувати. Ми будемо над цим працювати. У нас немає іншого виходу.

А захищається вся команда. При першому голі, після вкидання з-за бокової вони розвернули атаку, Мендоса добре спрацював та забив гол. Другий м'яч, так, помилка оборонців, але я не хочу нікого звинувачувати, не можна говорити, що якийсь один гравець відповідальний за цю поразку. Ми команда, ми разом виграємо та програємо, розумієте? Точно так, як ми разом атакуємо та захищаємося.

Ітодо? Це його перший матч. Я вважаю, що це дуже хороший нападник і він нам допоможе. Мба не вистачило голів. Нападник повинен забивати голи. А так, не грає один Калюжний чи один Мба, грає команда.

Я вважаю, що перша половина матчу була дуже хорошою в нашому виконанні. Навіть другий тайм ми добре розпочали, у нас були моменти, але нам не вдавалося їх реалізувати. Потрібно працювати далі, багато нових гравців, новий тренерський штаб, все це потрібно об'єднати.

Мені завжди радісно повертатися до Кривого Рогу та бачити цих людей, з ким я працював колись. Завжди радий повертатися.