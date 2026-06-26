Павло Василенко

ФК Харків визначився зі стадіоном на сезон 2026/27. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, в наступній кампанії харківська команда буде грати домашні матчів на «Арені Лівий Берег» у Києві.

Минулого сезонну підопічні Младена Бартуловича грали на Центральному стадіоні в Житомирі.

Вибір обумовлений тим, що ця локація для ФК Харків значно ближча до тренувальної бази в Щасливому.

Харківська команда вже грала на «Арені Лівий Берег», але у 2025 році був змушений шукати новий стадіон після скандалу.