Сергій Разумовський

За інформацією «ТаТоТаке», півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів сьогодні, 13 серпня, має повернутися до тренувань у загальній групі. 25-річний футболіст пропустив частину підготовчого процесу через ушкодження литкового м’яза, якого зазнав під час тренувального збору команди у Словенії.

Відновлення Криськіва тривало певний час, адже медичний штаб не хотів ризикувати здоров’ям гравця та рекомендував йому поступово повертатися до навантажень. Тепер хавбек знову зможе працювати разом із партнерами та готуватися до найближчих офіційних матчів команди.

Востаннє Криськів виходив на поле в офіційному поєдинку 21 травня. Тоді півзахисник взяв участь у матчі проти Колоса та провів на полі 45 хвилин. Після цього футболіст не зіграв у наступних зустрічах через травму.

У минулому сезоні Дмитро Криськів провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах. На його рахунку один забитий м’яч. Тепер півзахисник має пройти повноцінний тренувальний цикл і набрати оптимальні фізичні кондиції, перш ніж знову з’явитися на полі в офіційній зустрічі.

Нагадаємо, востаннє Шахтар програвав в УПЛ на виїзді у 2024 році.