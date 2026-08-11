Сергій Разумовський

Донецький Шахтар здобув другу перемогу поспіль у новому сезоні української Прем’єр-ліги. У матчі другого туру чемпіонату команда Арди Турана на виїзді обіграла Епіцентр із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі відкрив Олег Очеретько. Півзахисник скористався нагодою в атаці та вивів Шахтар уперед. Після цього «гірники» продовжили тиснути на ворота Епіцентру й зуміли подвоїти свою перевагу. Другий гол на свій рахунок записав Єгор Назарина.

Перемога дозволила Шахтарю зберегти перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Після двох турів донецька команда має шість очок у своєму активі.

Крім того, «гірники» продовжили вражаючу безпрограшну серію у виїзних матчах чемпіонату України. Шахтар не поступається на чужому полі вже у 24 поєдинках поспіль. Востаннє донецький клуб програвав у гостях 15 грудня 2024 року, коли мінімально поступився Поліссю (0:1).

У третьому турі УПЛ Шахтар знову проведе виїзний матч. 16 серпня команда Арди Турана зустрінеться з ФК Харків.

Друга перемога за два дні. Шахтар переміг Миколаїв у контрольному матчі.