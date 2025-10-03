Вінгер Монреаля і збірної України U-20 Геннадій Синчук в інтерв'ю XSPORT висловився з приводу другого попередження на ЧС-2025, що позбавило його участь у матчі 3 туру проти Парагваю.

19-річний футболіст також висловився про нововведеня на Мундіалі в Чілі із використанням відеоповтору.

Я багато думав перед грою, щоб раптом не отримав жовту, бо я розумів, що це може бути друга. На наступний день прокинувся і розумієш, що десь є моя провина, що не зіграю. Навіть з моїм сусідом по кімнаті говорив: Блін, я завтра не граю. Давайте, пацани. Я так само перепитав за це у арбітра, на що почув у відповідь, ніби він забув її дати одразу. Хоча VAR дивились на предмет прямого вилучення, а жовті картки не підпадають під перегляд. Я цього не зрозумів. Складніше дивитись з боку. Кожен момент ти емоційно сприймаєш на лавці. Можу навести приклад матчу з Норвегією, коли я отримав травму на Євро. Чим ближче до матчу, тим більше починає ковбасити, - пояснив Синчук.

Синчук у двох матчах ЧС-2025 відзначився двома голами.

Завершальний матч групового етапу ЧС-2025 Україна проведе проти Парагваю. Зустріч відбудеться 3 жовтня у столиці Чилі Сантьяго та розпочнеться о 23:00 за київським часом.

«Чим ближче до Парагваю, тим більше починає ковбасити». Ексклюзивне інтерв'ю Геннадія Синчука Xsport.