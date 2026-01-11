Арсенал в рамках 3 раунду Кубка Англії завітав в гості до Портсмута. Південний вояж лідера АПЛ завершився переконливою перемогою.

Пропустивши на старті поєдинку, Арсенал доволі швидко зрівняв рахунок після автоголу гравця Портсмута. Перед перервою Мартінеллі вивів гостей вперед та міг збільшити перевагу, якби Мадуеке не пробив по-піжонськи пенальті повз площину воріт.

Наближений до основи склад Арсенала в другому таймі остаточно зняв питання про переможця завдяки Мартінеллі, який своїм хет-триком допоміг команді Мікеля Артети вийди до наступного раунду.

Кубок Англії. 3 раунд

Портсмут - Арсенал 1:4

Голи: Бішоп, 3 - Доззелл, 8 (автогол), Мартінеллі, 25, 31, 72