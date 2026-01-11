Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер різко висловився про виступ своєї команди після несподіваної поразки від скромного Маклсфілда з рахунком 1:2.

Незважаючи на стриману манеру спілкування, австрійський фахівець дав вкрай жорстку оцінку грі представника Прем'єр-ліги та чинного володаря кубка у матчі проти клубу з нижчого дивізіону. Гласнер привітав суперника з перемогою, проте зазначив, що його підопічні провалили зустріч практично з усіх аспектів, особливо в індивідуальних діях.

Окрему увагу тренер приділив катастрофічній грі в обороні. За його словами, команда знову припустилася звичних помилок при стандартах, а другий пропущений м'яч він назвав відверто комічним. Підсумовуючи, Гласнер визнав, що підсумковий результат повністю відображає те, що відбувалося на полі.