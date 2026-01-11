Тренер Крістал Пелас розніс своїх футболістів після вильоту з Кубка Англії
Олівер Гласнер був безкомпромісним
близько 2 годин тому
Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер різко висловився про виступ своєї команди після несподіваної поразки від скромного Маклсфілда з рахунком 1:2.
Незважаючи на стриману манеру спілкування, австрійський фахівець дав вкрай жорстку оцінку грі представника Прем'єр-ліги та чинного володаря кубка у матчі проти клубу з нижчого дивізіону. Гласнер привітав суперника з перемогою, проте зазначив, що його підопічні провалили зустріч практично з усіх аспектів, особливо в індивідуальних діях.
Окрему увагу тренер приділив катастрофічній грі в обороні. За його словами, команда знову припустилася звичних помилок при стандартах, а другий пропущений м'яч він назвав відверто комічним. Підсумовуючи, Гласнер визнав, що підсумковий результат повністю відображає те, що відбувалося на полі.
«Нам сьогодні бракувало будь-якої якості. Я не бачив нікого, хто міг би виграти. Знову пропущений гол зі стандартного положення... програна боротьба на другому поверсі, невдалий удар головою. Ми знаємо про ці проблеми, але нам потрібно грати краще. Другий гол був більш фарсовим
Якщо ви не можете створити чітких моментів... все інше – це просто брак якості. Саме тому ми програли, і ми заслуговуємо на програш. Чесно кажучи, у мене немає пояснення тому, що я бачив сьогодні», — зазначив Гласнер.