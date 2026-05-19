Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко висловився щодо першого за довгий час виклику до збірної України від нового тренера Андреа Мальдери.

Не знаю звідки у вас інформація про останній матч за збірну. Я начебто про це не говорив. Щодо виклику до лав національної збірної. Я, звичайно, дуже радий.

Давно не був у збірній. З нетерпінням на це чекаю. Мав розмову з новим головним тренером, ми з ним давно знайомі. Я йому сказав: «Якщо бути чесним, то це не той Ярмоленко, який був 5 років тому, коли ми працювали разом у збірній. Якщо я вас влаштовую на сьогодні як гравець, ви розумієте, що я можу дати якусь користь національній збірній, то я з задоволенням приїду і віддам всього себе заради результату. Якщо це за якісь минулі заслуги, то цього виклику я не хочу».

Я вважаю, що в національній команді мають грати найсильніші футболісти нашої країни на конкретно даний збір. Нас завжди вчили… Який матч найважливіший? Найважливіший матч – наступний. Тому для мене зараз найважливіша перемога у Кубку, – заявив Ярмоленко у коментарі Tribuna.com.