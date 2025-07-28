Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс ще раз наголосив, що має намір завершити кар’єру після нового сезону. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Ну, я вже сказав, що це останній сезон для мене. І від своїх слів я не відмовляюся. Тому на даний момент це так. І зараз для мене найголовніше віддати всі сили, щоб команда грала в Лізі чемпіонів, я маю на увазі - в основній сітці, а також знову стала чемпіоном України та здобула Кубок України.

Тому я рахую, що поки що не мій час. Ми говоримо зараз про цілі команди, про нашу гру, а не про мене особисто. Тому я думаю, що про мене особисто поговоримо наприкінці цього сезону.