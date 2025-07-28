Ярмоленко знову розкрив, коли завершить кар'єру. Чи змінив думку?
Вінгер Динамо та збірної України був абсолютно відвертим
близько 1 години тому
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс ще раз наголосив, що має намір завершити кар’єру після нового сезону. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Ну, я вже сказав, що це останній сезон для мене. І від своїх слів я не відмовляюся. Тому на даний момент це так. І зараз для мене найголовніше віддати всі сили, щоб команда грала в Лізі чемпіонів, я маю на увазі - в основній сітці, а також знову стала чемпіоном України та здобула Кубок України.
Тому я рахую, що поки що не мій час. Ми говоримо зараз про цілі команди, про нашу гру, а не про мене особисто. Тому я думаю, що про мене особисто поговоримо наприкінці цього сезону.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.
Також Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Хамруна.