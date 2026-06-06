Сергій Разумовський

Президент краківської Вісли Ярослав Крулевскі заявив, що клуб не буде організовувати домашні матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів, а також поєдинки Вєчистої в межах Екстракляси.

Po konsultacjach i konstruktywnych rozmowach z Radą Nadzorczą klubu i formalnych głosowaniach zdecydowaliśmy co następuje w dwóch ważnych dla klubu sprawach.



Zespół operacyjny @wislakrakowsa 🔵⚪️🔴 nie zorganizuje meczów @wieczysta w ramach @_Ekstraklasa_ oraz nie zorganizuje… — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) June 6, 2026

За словами функціонера, таке рішення ухвалили після консультацій із Наглядовою радою клубу та формальних голосувань. Обидві сторони вже повідомили про позицію Вісли.

Крулевскі пояснив, що після кількох складних років і боротьби за існування клуб має зосередитися передусім на власному розвитку. Вісла планує приділити максимум уваги комунікації, маркетингу, соцмережам, продажам і посиленню бренду.

Окремо він наголосив, що організація додаткових матчів потребує значних ресурсів, а в умовах повернення до Екстракляси це є бізнесово недоцільним. Водночас переговори Шахтаря та Вєчистої з містом щодо стадіону можливі, але Вісла не виступатиме оператором матчдею. Також клуб вимагає інвестицій у газон на кілька мільйонів злотих.

Саме Міський стадіон імені Генрика Реймана приймав матчі Шахтаря у єврокубках у минулому сезоні. Тоді команда дійшла до півфіналу Ліги конференцій, де програла Кристал Пелас — 1:3 та 1:2.