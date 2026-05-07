Шахтар знову поступився Крістал Пелас і залишив Лігу конференцій
У складі гірників єдиний м'яч забив Егіналду
близько 1 години тому
Донецький Шахтар завершив свій шлях у Лізі конференцій сезону 2025/26. У матчі-відповіді 1/2 фіналу команда Арди Турана поступилася лондонському Крістал Пелас.
На 23-й хвилині після прострільної передачі Даніеля Муньйоса м’яч рикошетом від Педро Енріке влетів у ворота Дмитра Різника — господарі повели у рахунку. Гірники відповіли на 34-й хвилині — Педріньо асистував Егіналду, який ефектним ударом у «дев’ятку» відновив рівновагу. Проте на початку другого тайму Ісмаїла Сарр знову вивів лондонців вперед, встановивши остаточний результат.
За підсумками двох матчів (5:2) у фінал турніру проходить англійський клуб.
Ліга конференцій. 1/2 фіналу. Матч-відповідь
Крістал Пелес – Шахтар – 2:1
Голи: Педро Енріке, 25, автогол, Сарр, 52 – Егіналду, 34
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня у Лейпцизі (Німеччина) на Ред Булл Арені. У ньому зустрінуться Крістал Пелас і Райо Вальєкано.
