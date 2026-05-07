Денис Сєдашов

Донецький Шахтар завершив свій шлях у Лізі конференцій сезону 2025/26. У матчі-відповіді 1/2 фіналу команда Арди Турана поступилася лондонському Крістал Пелас.

На 23-й хвилині після прострільної передачі Даніеля Муньйоса м’яч рикошетом від Педро Енріке влетів у ворота Дмитра Різника — господарі повели у рахунку. Гірники відповіли на 34-й хвилині — Педріньо асистував Егіналду, який ефектним ударом у «дев’ятку» відновив рівновагу. Проте на початку другого тайму Ісмаїла Сарр знову вивів лондонців вперед, встановивши остаточний результат.

За підсумками двох матчів (5:2) у фінал турніру проходить англійський клуб.

Ліга конференцій. 1/2 фіналу. Матч-відповідь

Крістал Пелес – Шахтар – 2:1

Голи: Педро Енріке, 25, автогол, Сарр, 52 – Егіналду, 34

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня у Лейпцизі (Німеччина) на Ред Булл Арені. У ньому зустрінуться Крістал Пелас і Райо Вальєкано.

Туран: «Нас бомблять вночі, а ми виходимо вранці на тренування».