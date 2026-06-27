Олександр Сукманський

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірні Хорватії та Гани зустрінуться у Філадельфії. Обидві команди зберігають шанси завершити боротьбу в групі L на першому місці, якщо Англія втратить очки у матчі проти Панами.

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Новини команд та поточна форма

Для Хорватії цей матч має особливе значення. Після поразки від Англії (2:4) команда Златко Даліча здолала Панаму (1:0) і наразі посідає третє місце в групі, залишаючись серед найкращих команд із третьої позиції.

Хорвати мають позитивну статистику в матчах проти африканських збірних на чемпіонатах світу — три перемоги та одна нічия у чотирьох поєдинках. Крім того, вони програли лише один із восьми останніх матчів групового етапу Мундіалів.

Також Іван Перишич і Лука Модрич можуть стати першими хорватськими футболістами, які вийдуть у стартовому складі на 20-й матч чемпіонату світу.

Гані для гарантованого виходу до плейоф із другого місця достатньо уникнути поразки. Після перемоги над Панамою (1:0) та нічиєї з Англією (0:0) команда Карлуша Кейруша перебуває у вигідному становищі та практично гарантувала собі місце в 1/16 фіналу.

Головний тренер збірної Гани проведе свій 16-й матч на чемпіонатах світу на чолі національної команди. Його команда також може стати першою африканською збірною в історії турніру, яка збереже свої ворота недоторканими у всіх трьох матчах групового етапу.

Історія зустрічей

Матч стане першим очним протистоянням між Хорватією та Ганою.

Цікава статистика

У шести з останніх восьми матчів Хорватії забивали обидві команди.

Хорватія ніколи не програвала на чемпіонатах світу збірним, які посідали 40-ве або нижче місце в рейтингу ФІФА (4 перемоги, 2 нічиї).

Сім із дев'яти останніх матчів Гани завершилися з тоталом менше 2,5 гола.

Гана не забивала у першому таймі в останніх дев'яти поєдинках.

Ключові футболісти

Анте Будимир став героєм матчу з Панамою, забивши переможний м'яч. Цікаво, що у всіх семи матчах, у яких він відзначався за збірну, Хорватія жодного разу не програла.

У складі Гани варто звернути увагу на Антуана Семеньйо. Шість із його останніх семи голів на клубному рівні та два останні м'ячі за національну команду ставали першими у матчі.

Обидві команди підходять до зустрічі без нових кадрових втрат.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Хорватія — Гана так: коефіцієнт на перемогу Хорватії — 1.83, на перемогу Гани — 5.35. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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