Сергій Разумовський

Лейпциг офіційно оголосив про припинення співпраці з Оле Вернером, який обіймав посаду головного тренера першої команди. Про рішення клубу повідомила пресслужба німецького колективу.

Вернер залишає команду після відносно короткого періоду роботи. 38-річний німецький спеціаліст очолив Лейпциг у червні 2025 року, однак керівництво клубу вирішило внести зміни на тренерському містку після завершення сезону.

За інформацією ЗМІ, головним кандидатом на заміну Вернеру вважається Мартін Демічеліс. Наразі аргентинський фахівець працює з Мальоркою, однак його ім’я активно пов’язують із можливим переїздом до Німеччини. Очікується, що саме він може стати новим наставником Лейпцига, якщо сторони остаточно узгодять умови співпраці.

Оле Вернер провів із командою один повноцінний сезон. У дебютній кампанії під його керівництвом Лейпциг фінішував на третьому місці в турнірній таблиці Бундесліги. Такий результат дозволив команді залишитися серед провідних клубів чемпіонату Німеччини та кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Також Лейпциг виступав у Кубку Німеччини, де зумів дійти до чвертьфіналу. На цій стадії команда зустрілася з Баварією та поступилася з рахунком 0:2, після чого завершила участь у турнірі.

Попри загалом непогані результати в Бундеслізі, у клубі вирішили розпочати новий етап розвитку з іншим головним тренером. Подальші кадрові рішення Лейпцига мають бути оголошені найближчим часом.