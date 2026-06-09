Сергій Разумовський

У матчі-відповіді плейоф за право виступати в українській Прем’єр-лізі у сезоні 2026/2027 Лівий Берег на власному полі мінімально переміг Олександрію та здобув путівку до елітного дивізіону.

Для «містян» цей поєдинок став вирішальним у боротьбі за збереження місця в УПЛ. За підсумками сезону містяни мали залишати Прем’єр-лігу напряму, однак отримали додатковий шанс після того, як Рух відмовився від участі у перехідних матчах. Втім, команда Володимира Шарана не змогла скористатися цією можливістю.

Перший матч протистояння, у якому Олександрія зустрічалася з третьою командою Першої ліги, завершився результативною нічиєю 1:1. Тож доля путівки до УПЛ мала вирішитися у повторній грі, яка проходила в передмісті Києва на полі Лівого Берега.

Вирішальний епізод зустрічі стався наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині рахунок відкрив Банада, який раніше виступав за Олександрію. Його гол у роздягальню став серйозним ударом для гостей і, як з’ясувалося згодом, виявився єдиним у матчі.

Після перерви Олександрія намагалася відігратися та перевести гру бодай у додатковий час, однак Лівий Берег втримав мінімальну перевагу. У підсумку саме команда з Київщини стала переможцем плейоф і виборола право зіграти в УПЛ у сезоні-2026/2027.

Особливої іронії цій історії додає той факт, Лівий Берег Миколи Лавренка, який свого часу керував Олександрією, залишив «містян» без місця в елітному дивізіоні та відправив їх до Першої ліги.

УПЛ, плейоф за місце, матч-відповідь

Лівий Берег – Олександрія 1:0 (1:1 – перший матч)

Гол: Банада, 45

Лівий Берег: Жмурко, Соколов, Коваленко, Самар, Сідней, Косовський, Банада, Воробчак (Бонсу, 90+2), В. Волошин (Тіщенко, 69), Шастал, Н. Волошин (Венделл, 63)

Олександрія: Макаренко, Шулянський (Кремчанін, 86), Кампуш, Боль (Хуссейн, 79), Власюк (Беїратче, 86), Родрігеш, Ващенко, Булеца, Цара, Ндіага, Жонатан (Кастільйо, 46)

Попередження: Венделл, Шастал, Косовський – Ващенко, Беїратче