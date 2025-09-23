Хто змінить Реброва? Журналіст повідомив про можливого нового наставника збірної України
Наразі фахівець працює в УАФ
близько 1 години тому
Навколо національної команди знову спалахнули чутки. Якщо Сергій Ребров таки залишить збірну України заради Панатінаїкоса, його місце може посісти… Олег Лужний.
Про таку можливість розповів журналіст Ігор Бурбас у своєму YouTube-каналі. За його словами, кандидатура Лужного активно обговорюється у кулуарах, а головним лобістом ідеї є Олександр Шевченко – давній соратник і товариш екс-захисника Динамо.
Сам Лужний у коментарі для Tribuna запевнив: про подібні розмови чує вперше. Наразі він працює віце-президентом УАФ, але в минулому вже мав тренерський досвід – був в.о. головного тренера Динамо та очолював сімферопольську Таврію.
Контракт Реброва з УАФ розрахований до літа наступного року. Тим часом збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 невдало: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1).
