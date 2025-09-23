Сергій Стаднюк

Президент УАФ Андрій Шевченко виступає проти можливого відходу Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України. Про це повідомляє SDNA.

За інформацією джерела, голова асоціації підкреслив, що поки він очолює асоціацію, не має наміру відпускати 51-річного фахівця. Він готовий зробити все необхідне, аби Ребров залишався на чолі національної команди щонайменше до завершення відбіркового циклу чемпіонату світу 2026 року.

Раніше грецькі медіа повідомляли про зацікавленість у Реброві з боку Панатінаїкоса. Щоправда, сам фахівець спростував чутки щодо свого майбутнього.

Ребров очолює збірну України від літа 2023 року. З тих пір команда пробилася на Євро-2024, однак не змогла вийти з групи у фінальній частині турніру. Окрім цього «синьо-жовті», ведучи 3:1 у протистоянні з Бельгією, втратили шанс пробитися до Дивізіону A Ліги націй.

Кваліфікацію на чемпіонат світу-2026 збірна України розпочала невдало. Підопічні Реброва програли Франції (2:0) та зіграли внічию з Азербайджаном (1:1).