Ребров іде зі збірної України заради кривдника Шахтаря? Сам тренер дав відповідь
Після двох турів відбору на чемпіонат світу-2026 у «синьо-жовтих» лише одне очко
близько 2 годин тому
Головного тренера Сергія Реброва розглядають серед кандидатів на посаду наставника грецького Панатінаїкоса. Про це у четвер, 18 вересня, повідомили у місцевих медіа.
Після відставки Руї Віторії клуб розпочав пошуки нового наставника, а тимчасово команду очолюватиме Христос Контіс. При цьому, за інформацією SDNA, з українським фахівцем нібито уже відбулися перші контакти.
Оперативно на цю інформацію відреагував сам Ребров. Коуч «синьо-жовтих» спростував чутки.
У них і запитайте, у грецьких журналістів, що таке пишуть. У мене чинний контракт з Українською асоціацією футболу, як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки. Мені цікаво працювати зі збірною України, – заявив Ребров у коментарі «Українському футболу».
Нагадаємо, збірна України сенсаційно втратила перемогу над Азербайджаном (1:1). Таким чином, після двох турів кваліфікації на чемпіонат світу-2026 у «синьо-жовтих» лише одне очко у групі D. Команда за балами не випереджає нікого з суперників. Випереджає азербайджанців лише за додатковими показниками.