Павло Василенко

Все вказує на те, що повернення Фернанду Сантуша відбудеться швидше, ніж очікувалося. Повідомляється, що португальський тренер очолює список бажань грецького гіганта.

Невдалий шлях Фернанду Сантуша у збірній Азербайджану завершився на початку вересня. Його команда зазнала двох нічиїх і дев'яти поразок. Він провів понад рік без жодної перемоги та набирав у середньому 0,18 очка за гру.

Згідно з інформацією zankaspor.com, пошуки нового клубу для 70-річного фахівця не займуть багато часу. Схоже, він уже знайшов когось, хто зацікавлений у співпраці з відомим тренером. Якщо все піде за планом, Сантуш повернеться до Греції.

Панатінаїкої розглядає можливість найму колишнього тренера збірної Португалії. Після невдалого початку сезону Руй Віторія залишив тренерську посаду. Команда під керівництвом португальців розпочала новий сезон з нічиєї та поразки в чемпіонаті.

Якщо припущення ЗМІ підтвердяться, португальський тренер повернеться до Панатінаїкоса після 23 років відсутності. Сантуш вже був відповідальним за результати команди у 2002 році. Пізніше він також керував афінським АЕКом.

Раніше була інформація, що Панатінаїкос зацікавлений у послугах головного тренера збірної України Сергія Реброва.