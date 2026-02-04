Павло Василенко

Майбутнє Дані Карвахаля в мадридському Реалі опинилося під серйозним питанням. Один із символів Королівського клубу та нинішній капітан команди може провести свій останній сезон на «Бернабеу». Як повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортегана, керівництво клубу вагається, чи варто пропонувати досвідченому захиснику новий контракт.

34-річний правий бек майже всю кар’єру провів у Мадриді та став частиною золотих поколінь Реала, вигравши численні національні й європейські трофеї. Однак нинішній сезон складається для нього надзвичайно важко. Карвахаль регулярно стикався з травмами і з листопада зіграв лише два матчі, обидва рази з’являючись на полі з лави запасних.

Чинний контракт іспанця спливає вже в червні, а остаточне рішення щодо його майбутнього клуб планує ухвалити найближчим часом. У Мадриді зважують не лише заслуги гравця, а й його фізичний стан та здатність витримувати навантаження на найвищому рівні.

Якщо Карвахаль залишить Реал, клубу доведеться терміново шукати нового правого захисника, однак конкретних кандидатів поки що не визначено. У поточному сезоні Дані провів 10 офіційних матчів, не відзначившись голами чи асистами, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 7 мільйонів євро.