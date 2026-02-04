Кривдник Реала в Кубку Іспанії склав зброю перед Барселоною
Каталонці вийшли до чвертьфіналу
Фото - ФК Барселона
Альбасете поступився Барселоні в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Матч завершився з рахунком 1:2.
Чемпіое Іспанії забив по голу в кожному з таймів - відзначились Ямаль та Араухо.
Альбасете наприкінці матчу спробував повторити те, що пройшло у них з Реалом, проте голу Морати не вистачило, щоб замахнутись на камбек проти Барси.
Кубок Іспанії. 1/4 фіналу
Альбасете - Барселона 1:2
Голи: Морено 87 - Ямаль 39, Араухо 56