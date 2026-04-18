Сергій Разумовський

Лісабонська Бенфіка влітку може розглянути варіант із продажем українського півзахисника Георгія Судакова. Про це повідомляє португальське видання Record, яке зазначає, що в клубі не виключають вихідний трансфер 23-річного хавбека вже після завершення сезону.

За інформацією джерела, причин для такого розвитку подій кілька. Одна з головних полягає в тому, що Судаков нібито не повністю відповідає ігровим вимогам головного тренера орлів Жозе Моурінью. У матеріалі зазначається, що українець поки не виглядає достатньо переконливо, через що в клубі його не вважають незамінним гравцем на майбутній сезон.

Ще одним важливим чинником є фінансова складова. Бенфіка вже інвестувала в перехід футболіста значні кошти, тому в керівництва є чітке розуміння ситуації: якщо Судаков не почне регулярно отримувати ігровий час і демонструвати стабільний рівень, клуб буде готовий вислухати пропозиції. При цьому лісабонці прагнутимуть щонайменше повернути суму, витрачену на його трансфер.

Нагадаємо, минулого літа Бенфіка орендувала Георгія Судакова у Шахтаря за 6,75 мільйона євро. Також португальський клуб узяв на себе зобов’язання викупити контракт гравця за 20,25 мільйона євро, а ще до 5 мільйонів євро донецький клуб може отримати у вигляді бонусів.

Крім того, у повідомленні йдеться, що і сам Судаков не виключає зміни клубу, якщо це допоможе йому отримувати більше ігрової практики. Для гравця, який перебуває у важливому віці для подальшого розвитку кар’єри, регулярні виступи можуть стати ключовим фактором у виборі наступного кроку.

Тим часом, за інформацією El Gol Digital, іспанська Сельта зацікавлена у трансфері українського півзахисника Бенфіки Георгія Судакова. Як повідомляє джерело, спортивний директор клубу з Віго Марко Гарсес уже поінформував головного тренера команди Клаудіо Хіральдеса про можливість підписання футболістів Бенфіки, серед яких є й українець.

У Сельті нібито відкриті до переговорів щодо Судакова та вважають, що 23-річний хавбек добре відповідає ігровій моделі команди. У клубі переконані, що його якості можуть ідеально вписатися у стиль гри, який будує тренерський штаб.

У нинішньому сезоні українець провів за Бенфіку 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м’ячі та віддав 4 результативні передачі. Водночас в останніх 12 іграх команди він з’являвся на полі лише 7 разів, причому лише двічі виходив у стартовому складі, що свідчить про не надто стабільне місце в основній обоймі команди.

Раніше Бенфіка з Трубіним, але без Судакова переграла Насьонал в рамках чемпіонату Португалії.