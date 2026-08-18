Сергій Разумовський

Руслан Нещерет має шанси зіграти за Динамо вже в найближчому матчі команди. Про це повідомив футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик.

Нагадаємо, що Нещерет отримав м’язове пошкодження під час літніх зборів київського клубу. Через травму воротар пропустив початок сезону-2026/27, а його місце у стартовому складі зайняв Вячеслав Суркіс.

За інформацією Циганика, відновлення Нещерета проходить не зовсім за початковим планом. Спочатку очікувалося, що голкіпер повернеться до тренувального процесу приблизно через два тижні. Однак додаткове обстеження виявило серйозніший характер ушкодження.

Водночас нині є підстави вважати, що воротар зможе повернутися до складу Динамо вже в поєдинку четвертого туру УПЛ проти Буковини. Матч четвертого туру Української Прем’єр-ліги відбудеться 31 серпня.

Циганик наголосив, що в Динамо сподіваються на швидке повернення Нещерета. Остаточне рішення щодо його участі в зустрічі ухвалить тренерський штаб після оцінки фізичного стану футболіста та його готовності працювати на повних навантаженнях.

Якщо Нещерет встигне відновитися, він зможе знову скласти конкуренцію Вячеславу Суркісу за місце у воротах київської команди.