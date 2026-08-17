Голкіпер Динамо Вячеслав Суркіс розповів про свою результативну помилку в матчі третього туру української Прем'єр-ліги проти Колоса (2:1). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Повернутися до Києва, звісно, добре. На жаль, повернулися ми на тлі поразки від «Карабаху», яка не дозволила пройти далі в єврокубках. Але я вважаю, що все попереду. Зараз будемо фокусуватися на чемпіонаті та Кубку України. Наша мета і ціль – перемогти і там, і там, будемо робити все заради цього.

Упевненість дає те, що вихожу в старті у свої 20 років. Якщо б мені сказали пів року тому, що гратиму за першу команду... Звісно, мріяв про це, але не сподівався так рано. На жаль, вийшло за таких умов, що Руслан травмувався. Бажаємо його швидкого одужання. Сьогодні, вважаю, повинен був відбивати м'яч в епізоді з пропущеним голом. Але команда підстрахувала, забили вдруге та перемогли, дякувати Богові. Вдячний партнерам по команді за те, що підтримали після помилки та в перерві, й усе закінчилося добре.

У перерві не було якоїсь розмови, але хлопці підтримали, мовляв, «нічого страшного, готуйся на другий тайм, усе нормально, з усіма трапляється». Такі моменти, звісно, нелегкі для воротаря, але не через таке проходили, тому все буде добре.

Треба чекати цього шансу й використати його. Втім, це стосується не лише воротарів... Звісно, краще не пропускати, але навіть якщо пропускаєш, головне, щоб команда перемогла. Тому все добре.