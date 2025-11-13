Голкіпер Шахтаря та збірної України Дмитро Різник поділився очікуваннями від поєдинку 5 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції. Його слова наводить

Франція - це світовий гранд футболу, можна сказати, тому там дуже багато топових гравців, які грають у топових клубах, там нікого представляти не треба. Не треба там боятися когось. Так, має бути повага, але в нас теж є свої плани, своя мета, до якої нам потрібно йти.

Якщо все буде добре з французами, то психологічно буде трохи спокійніше з ісландцями. А якщо, не дай Бог… Це все від психології залежить, - розповів Різник.