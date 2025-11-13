Леоненко назвав головну втрату збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026
близько 2 годин тому
Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту BLIK.ua прокоментував кадрові втрати збірної України напередодні листопадових ігор у відборі до ЧС-2026.
Через травми команді Сергія Реброва не зможуть допомогти універсал Ноттінгем Форест Олександр Зінченко, форвард Роми Артем Довбик та опорник Динамо Володимир Бражко.
«Найголовніша втрата – це Довбик, а не Бражко та Зінченко. Бражко не завжди до складу Динамо та збірної потрапляє. А щодо Зінченка, то я жодного разу не бачив, щоб він робив ривки. Якщо хтось бачив, то нехай мені покаже. Тож це не втрати».
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з десятьма балами, третю позицію займає Ісландія (чотири очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Україна у листопаді зіграє два ключових матчі у відборі до ЧС-2026 з командами Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).
Поєдинок Франція – Україна пройде у Парижі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
