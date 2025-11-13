Павло Василенко

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту BLIK.ua прокоментував кадрові втрати збірної України напередодні листопадових ігор у відборі до ЧС-2026.

Через травми команді Сергія Реброва не зможуть допомогти універсал Ноттінгем Форест Олександр Зінченко, форвард Роми Артем Довбик та опорник Динамо Володимир Бражко.

«Найголовніша втрата – це Довбик, а не Бражко та Зінченко. Бражко не завжди до складу Динамо та збірної потрапляє. А щодо Зінченка, то я жодного разу не бачив, щоб він робив ривки. Якщо хтось бачив, то нехай мені покаже. Тож це не втрати».

Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з десятьма балами, третю позицію займає Ісландія (чотири очки) і четверту – Азербайджан (один бал).

Україна у листопаді зіграє два ключових матчі у відборі до ЧС-2026 з командами Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Поєдинок Франція – Україна пройде у Парижі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.