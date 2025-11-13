Павло Василенко

Півзахисник Ювентуса Хефрен Тюрам викликаний до складу збірної Франції на відбіркові матчі чемпіонату світу проти України та Азербайджану.

Спочатку Тюрам не був включений до складу на два ключові матчі на шляху до кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Тренер французів Дідьє Дешам звернувся до нього після того, як Едуардо Камавінга отримав травму, у якого проблеми з підколінним сухожиллям.

Тюрам вже приєднався до тренувального табору французької команди поблизу Парижа.

Син Ліліана Тюрама та брат нападника Інтера Маркуса Тюрама, дебютував за збірну Франції у переможному матчі проти Нідерландів з рахунком 4:0 у березні 2023 року. На сьогоднішній день він зіграв лише три матчі за свою країну.

24-річний гравець провів 13 матчів за Ювентус цього сезону, віддавши один гол і дві результативні передачі.

Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з десятьма балами, третю позицію займає Ісландія (чотири очки) і четверту – Азербайджан (один бал).

Україна у листопаді зіграє два ключових матчі у відборі до ЧС-2026 з командами Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Поєдинок Франція – Україна пройде у Парижі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.