Павло Василенко

Збірна Чехії шукає нового тренера. Несподівано з'явився Юрген Клінсманн як кандидат.

Чеський футбол пережив потрясіння після поразки національної збірної від Фарерських островів з рахунком 1:2 у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Головний тренер команди Іван Гашек поплатився за конфуз звільненням, і федерація почала шукати нового тренера.

Одне з рішень – найняти тимчасового тренера на листопадовий матч проти Гібралтару, а потім перейти до вибору постійного наставника. Наразі Мирослав Коубек на деякий час очолив збірну Чехії. 74-річний тренер є безробітним після звільнення з Вікторії Пльзень.

Інший варіант передбачає, що одразу буде обрано тренера, який би керував чеською командою до 2030 року. Коли Гашека звільнили, президент чеської федерації Давид Трунда запевнив, що список іноземних кандидатів на керівництво командою вже підготовлений.

Одним із них, як не дивно, є Юрген Клінсманн. Журналіст Ніколо Скіра стверджує, що 61-річний німецький фахівець вже розпочав переговори з Чеською футбольною асоціацією.

Німець безробітний з лютого 2024 року. Останнім часом він тренував збірну Південної Кореї, яку вивів до півфіналу Кубка Азії.

Раніше Клінсманн тренував берлінську Герту, ​​збірну США та мюнхенську Баварію. Найбільшого успіху він досяг на посаді головного тренера збірної Німеччини, але це було майже два десятиліття тому. Його команда посіла третє місце на чемпіонаті світу.

Чехи посідають друге місце у своїй групі, залишившись з одним туром кваліфікації. Якщо вони переможуть Гібралтар у листопаді, то забезпечать собі місце у плей-оф за кваліфікацію на чемпіонат світу.