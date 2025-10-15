Павло Василенко

Головного тренера збірної Чехії Івана Гашека звільнили з посади після поразки команди від Фарерських островів з рахунком 2:1 у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Поразка навряд чи завадила чехам взяти участь у плей-оф, але вона була досить принизливою, враховуючи статус Фарерських островів як футбольного карлика.

За даними місцевих ЗМІ, найімовірніше, на цю посаду буде призначено Мирослава Коубека. 74-річний гравець нещодавно покинув Вікторію Пльзень, після того як минулого сезону привів її до другого місця в чемпіонаті Чехії.

Коубек раніше працював у національній збірній. Він був асистентом Карела Яроліма з 2016 по 2018 рік. Він також тренував, серед інших, Славію, Банік та Богеміанс.