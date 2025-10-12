Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Хорватії вдома розгромила Гібралтар, хоча перемога далася титулованій команді не так легко, як може здатися.

Перша половина гри проходила у напруженій боротьбі, і лише на 30-й хвилині Фрук зумів відкрити рахунок, принісши хорватам психологічну перевагу. На 57-й хвилині «картаті» мали шанс збільшити відрив, але Маєр не реалізував пенальті, залишивши інтригу в грі. Гібралтар тримався стійко у обороні, проте не зміг уникнути поразки. Сучич на 78-й хвилині подвоїв перевагу господарів, а Ерліч на останніх секундах компенсованого часу, на 96-й хвилині, встановив остаточний рахунок 3:0.

Фарерські острови сенсаційно в рідних стінах здолали Чехію, завдавши удару по амбіціям одного з фаворитів групи. Перша година гри пройшла без голів, але на 67-й хвилині Серенсен відкрив рахунок для господарів, підірвавши трибуни.

Чехи швидко відповіли завдяки діям Карабеца, відновивши рівновагу та, здавалося, взявши гру під контроль. Однак Фарери не збиралися задовольнятися нічиєю – на 81-й хвилині Аґнарссон забив переможний м’яч, який приніс остров’янам сенсаційну перемогу 2:1.

Збірна Хорватії набрала 16 очок у групі L, і тепер підопічним Златко Даліча достатньо однієї нічиєї у двох матчах для прямої путівки. Фарерські острови з рекордними 12 балами на відстань в один пункт підібралися до Чехії. Однак острів’янам в останньому турі грати з лідером, а чехам – з аутсайдером Гібралтаром (0).

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Група L

Хорватія – Гібралтар 3:0

Голи: Фрук, 30, Сучич, 78, Ерліч, 90+6

Фарерські острови – Чехія 2:1

Голи: Серенсен, 67, Аґнарссон, 81 – Карабец, 78