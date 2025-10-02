Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе розповів, як з'явилась ідея спробувати українського нападника Артема Степанова на новій позиції. Його слова наводить Club Fokus.

Ми просто спробували це на тренуванні й побачили, що з цього флангу він добре пробиває по воротах.

Ми хотіли дотриматися ігрового плану Гертою, тому, як і в матчі проти Бохума, поставили його на лівий фланг, бо там він себе дуже добре проявив.

У цьому матчі він кілька разів зумів проявити себе і навіть завдав кількох ударів по воротах. Але в деяких ситуаціях він надто заглиблювався в роздуми та водночас діяв вперто, ніби хотів пробити стіну головою. Це, звісно, давало Герті можливості для контратак.

Він може грати на фланзі, під нападником або як єдиний форвард, - сказав Клозе.