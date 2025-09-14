Степанов відзначився рятівним голом за дубль Нюрнберга
Український нападник реалізував пенальті
11 хвилин тому
Артем Степанов/фото: Нюрнберг
13 вересня український нападник Артем Степанов не потрапив у заявку основної команди Нюрнберга на матч Другої Бундесліги, тож вийшов на поле у складі дубля.
Гра за Нюрнберг-2 стала для нього успішною: у гостьовому матчі проти Вюрцбургера Кікерс форвард допоміг уникнути поразки.
На 76-й хвилині Степанов холоднокровно реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:1.
Німецька регіональна ліга. четвертий тур, 13 вересня
Вюрцбургер Кіккерс – Нюрнберг-2 – 1:1
Голи: Бонга, 52 – Степанов, 76 (пен.)
Цього сезону футболіст провів п'ять матчів за першу команду Нюрнберга (241 ігрова хвилина) і відзначився одним забитим м'ячем.
