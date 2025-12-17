Тоттенхем серйозно замислюється про посилення воротарської позиції вже у січневе трансферне вікно на тлі нестабільних виступів Гульєльмо Вікаріо.

Одним із головних кандидатів лондонці вважають українського голкіпера Андрія Луніна. У Реалі він зумів підтвердити свій високий рівень, особливо у період, коли команда залишилася без травмованого Тібо Куртуа. У Тоттенхемі високо оцінюють реакцію Луніна та його впевнену гру ногами, а обмежена кількість матчів у Мадриді може підштовхнути українця до зміни клубу.

Крім Луніна, у шорт-листі Тоттенхема є ще кілька варіантів: англієць Джеймс Траффорд з Манчестер Сіті, який останнім часом рідко виходить в основі, перспективний воротар Брайтона Барт Вербрюгген, а також голкіпер Парми Зіон Судзукі.

