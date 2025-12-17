Перспективи Хабі Алонсо у мадридському Реалі залишаються невизначеними навіть після важливої перемоги над Алавесом із рахунком 2:1. Напруга навколо головного тренера нікуди не поділася, а його становище в клубі, як і раніше, безпосередньо залежить від результатів найближчих зустрічей. Особливе значення матиме матч Кубка Іспанії проти Талавери, яка вважається одним із аутсайдерів турніру.

Як зазначає DefensaCentral, що у разі осічки керівництво Реалу може піти на жорсткі та принципові кроки.

Окрема увага прикута і до українського голкіпера Андрія Луніна. Його можлива поява та впевнена гра у цьому поєдинку здатні відіграти важливу роль і опосередковано вплинути на подальшу долю Алонсо на тренерському містку мадридського клубу.

Раніше повідомлялося, що Алонсо обрав основного воротаря Реала на матчі Суперкубка Іспанії.