Павло Василенко

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів англійського Вест Гема, який готовий викласти чималу укр.

Як повідомляє West Ham Zone, минулими вихідними представники «молотобійців» спілкувалися з Шахтарем щодо можливої суми трансферу.

Повідомляється, що Вест Гем має гроші після продажу за 55 мільйонів фунтів Мохаммеда Кудуса у Тоттенгем. Однак лондонці хочуть підписати Судакова на адекватних умових, тому не готові платити більш, ніж 30 мільйонів фунтів.

Судаков у сезоні 2024/25 провів 37 матчів за Шахтар у всіх турнірах: 15 голів та шість результативних передач.