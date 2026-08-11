Сергій Разумовський

Півзахисник В’ячеслав Танковський уперше вийшов на поле у складі Буковини. Дебют 30-річного футболіста відбувся в матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Оболоні. Поєдинок у Чернівцях завершився без забитих м’ячів – 0:0.

Танковський розпочав зустріч на лаві запасних, але після перерви отримав можливість допомогти своїй новій команді. Хавбек вийшов на поле на 66-й хвилині та провів заключну частину матчу.

Цей поєдинок став особливим для футболіста не лише через дебют за Буковину. Танковський став ще одним гравцем в історії чемпіонату України, який зіграв у найвищому дивізіоні за дев’ять різних клубів, повторивши рекорд.

До переходу в Буковину півзахисник виступав за Зорю, Шахтар, Маріуполь, Арсенал, Металіст, Дніпро-1, Полісся та ЛНЗ. Таким чином, чернівецька команда стала дев’ятим клубом Танковського в елітному дивізіоні українського футболу.

Раніше повторити подібне досягнення вдавалося лише трьом футболістам – Володимиру Лисенку, Валерію Федорчуку та Павлу Полегеньку. Останній також взяв участь у матчі Буковина – Оболонь, вийшовши на поле у складі київської команди.