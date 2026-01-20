Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на виїзді сенсаційно поступився Буде-Глімту.

Норвежці зробили результат ще в першому таймі, двічі вразивши ворота суперника за дві хвилини: відзначився Геґ, фактично шокувавши гостей таким стартовим відрізком. Після перерви господарі не збавили обертів: вони навіть забили, однак гол Ев’єна скасували через офсайд, а вже на 58-й хвилині Гауґе все ж довів перевагу до розгромної – 3:0.

Сіті спробував повернути інтригу й одразу скоротив відставання завдяки голу Шеркі, але цей сплеск швидко згас. На 61-й Родрі отримав попередження, а вже за хвилину був вилучений, залишивши англійців у меншості й практично поховавши їхні шанси на камбек. На впевнену перемогу Буде-Глімт, імовірно, суттєво вплинули специфічні умови в Норвегії – штучний газон і мороз -3, до яких господарі були краще адаптовані.

Буде-Глімт набрав шість очок у турнірній таблиці, піднявся на 26-те місце та зберіг шанси на плей-оф. Манчестер Сіті (13) залишився четвертим і ризикує випасти з топ-8.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, сьомий тур

Буде-Глімт – Манчестер Сіті 3:1

Голи: Геґ, 22, 24, Гауґе, 58 – Шеркі, 60

Буде-Глімт: Хайкін, Шеволд, Бйортфут, Гундерсен, Бйоркан, Ев'єн (Салтнес, 76), Берґ, Фет (Мотта, 82), Блумберґ (Ауклен, 76), Геґ (Гелмерсен, 76), Гауґе

Манчестер Сіті: Доннарумма, Льюїс, Хусанов, Оллін, Аїт-Нурі, Рейндерс, Родрі, О'Райллі, Фоден (Мармуш, 70), Голанд, Шеркі

Попередження: Родрі, 61, Шеркі, 90+3

Вилучення: Родрі, 62

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Буде-Глімт – Манчестер Сіті.