Сергій Разумовський

Вінгер Крісенсіо Саммервілл близький до переходу в Аль-Хіляль. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Сума угоди щодо 24-річного вінгера Вест Гема становитиме близько 80 млн євро. Гравець має пройти медогляд, після чого залишиться завершити фінальні формальності.

Із нідерландцем уже узгодили ключові умови довгострокового контракту, тож очікується лише завершення всіх деталей угоди та проходження медогляду.

Раніше повідомлялося, що Саммервілл дав згоду на перехід у Рому, однак Вест Гем відхилив пропозицію Вовків у розмірі 39 мільйонів фунтів. Також інтерес до гравця проявляв Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Саммервілл провів 34 матчі за Вест Гем у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач. Також вінгер зіграв за збірну Нідерландів на чемпіонаті світу-2026, де у чотирьох матчах записав на свій рахунок 2 голи та 2 асисти.

Вест Гем за підсумками минулого сезону вилетів з АПЛ.