Сергій Разумовський

Вест Гем офіційно визначився з майбутнім головного тренера Нуну Ешпіріту Санту після невдалого сезону, який завершився вильотом команди з англійської Прем’єр-ліги.

На офіційному сайті «молотобійців» повідомили, що 52-річний португальський фахівець продовжить роботу з командою і в наступному сезоні. Зазначається, що Нуну Ешпіріту Санту ухвалив рішення залишитися на посаді головного тренера, а рада директорів Вест Гема висловила йому повну підтримку.

У колишньому клубі Андрія Ярмоленка розраховують, що саме під керівництвом португальця команда зможе якнайшвидше повернутися до елітного дивізіону англійського футболу. Саме повернення до АПЛ визначено як головне стратегічне завдання на наступний сезон.

Нинішня кампанія склалася для Вест Гема вкрай невдало. Команда набрала лише 39 очок і фінішувала на 18-й позиції в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, що призвело до пониження в класі. Для лондонського клубу це перший виліт до Чемпіоншипа із сезону-2011/12.

