Клуб Першої ліги розірвав контракт з французьким легіонером
Футболіст отримав статус вільного агента
Олександрія офіційно оголосила про розірвання контракту з французьким вінгером Хуссейном Туаті. Співпраця з 24-річним футболістом припинена за взаємною згодою сторін.
Хуссейн дебютував за Олександрію 3 серпня 2025 року у виїзному матчі проти Кудрівки (3:1).
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Загалом у футболці Олександрії футболіст провів 24 офіційні поєдинки, відзначившись трьома забитими голами в УПЛ.
Наразі команда Володимира Шарана посідає третє місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 12 очок в шести матчах.
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