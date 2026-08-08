Сергій Разумовський

Олександрія офіційно повідомила про завершення співпраці з півзахисником Денисом Шостаком. Контракт із 23-річним футболістом розірвали за взаємною згодою сторін.

Шостак приєднався до команди у 2023 році. Дебют хавбека за Олександрію відбувся 18 серпня в матчі української Прем’єр-ліги проти луганської Зорі. Та зустріч завершилася нульовою нічиєю.

За час виступів у складі клубу півзахисник провів 53 матчі в чемпіонаті України та забив два голи. Ще чотири поєдинки він зіграв у Кубку України, а також двічі виходив на поле в Лізі конференцій.

В Олександрії подякували Шостаку за внесок у виступи команди та побажали йому успіхів у подальшій кар’єрі. Водночас новий клуб футболіста наразі невідомий навіть у форматі чуток.

Найбільше уваги до Дениса Шостака було прикуто після його флешінтерв’ю у березні 2026 року. Після матчу 20-го туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ, який Олександрія програла з рахунком 0:2, півзахисник дав надзвичайно лаконічні відповіді на запитання журналіста.

Футболіст майже не коментував перебіг поєдинку та не зміг пояснити причини невдалого виступу команди. На більшість запитань він відповідав «не знаю». Через таку реакцію інтерв’ю викликало широкий резонанс у футбольному середовищі та стало одним із найбільш обговорюваних епізодів за участю Шостака.

Нагадаємо, Олександрія ще не перемагала після вильоту до Першої ліги.