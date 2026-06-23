Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про джерело своєї мотивації продовжувати роботу з командою, незважаючи на виліт з української Прем'єр-ліги. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Мене мотивує те, що мені соромно в першу чергу перед уболівальниками, перед президентом, тому що команда амбітна, я як тренер теж амбітний і тренерський склад у нас теж, в цьому плані ми розуміємо один одного. Хочеться поскоріше повернутися в Прем’єр-лігу – і це мотивація однозначно така, що тут навіть про інше і думки не буває. Найголовніше, щоб усе було у нас в плані роботи налагоджено. Багато задач від керівництва, однозначно, щоб у нас була стабільність. І, безумовно, підбір гравців, підбір виконавців, тому що це основа основ для того, щоб будувати команду.

Я розумію, що будуть, може, ще запитання на рахунок легіонерів. Вони всі залишаються на контракті з Олександрією, і важко сказати, яка в них буде мотивація грати у Першій лізі. Тому я думаю, що все одно ці гравці чи агенти робитимуть усе можливе, щоб їм знайти команду для того, щоб вони не продовжували вже співпрацю з Олександрією, а виступали за інші клуби, якщо в них не буде мотивації грати у Першій лізі. Те саме стосується і наших українців. Ті гравці, які амбітні і вважають, що Перша ліга не для них – звичайно, таких гравців ніхто не буде утримувати, будуть знаходити різні варіанти для того, щоб вони продовжили свою спортивну кар’єру в інших командах.