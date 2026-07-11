Сергій Разумовський

Італійська Монца підписала 16-річного українського голкіпера Всеволода Чеха. Про це повідомляє «ТаТоТаке». За інформацією джерела, контракт молодого воротаря з клубом Серії А розрахований на три роки.

Чех уже тривалий час мешкає в Італії разом із мамою-українкою. У дитячому віці він перебував у системі Ювентуса, а згодом — Торіно. Однак у туринському клубі воротар не отримував достатньої ігрової практики, зокрема через невеликий, як для голкіпера, зріст — 180 см.

Останні пів року Всеволод виступав за Новару. Там він грав за команду U17, тобто за футболістів на рік старших за себе. За цей період юний українець суттєво додав у фізичному розвитку — за сезон він виріс на 15 см.

Влітку до Чеха проявляли предметний інтерес одразу кілька італійських клубів. Серед них були Емполі, Сампдорія, Палермо та Торіно, який хотів повернути голкіпера до своєї системи.

Попри це сам футболіст обрав Монцу. Після повернення клубу до Серії А він запропонував українцю цікавіший проєкт для подальшого розвитку та зростання. Наразі Всеволод Чех ще не провів жодного матчу за юнацькі збірні України.

Раніше збірна України U-19 сенсаційно перемогла італійських однолітків (1:0) і вийшла до півфіналу юнацького Євро-2026.