Туран прояснив ситуацію з відсутністю трансферів Шахтаря цього літа
Фахівець дав чітку відповідь
близько 1 години тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував відсутність трансферів донецького клубу цього літа.
«Я довіряю своїм гравцям і їхньому потенціалу. Я завжди це кажу. У нас є 24 хороші футболісти, яким ми довіряємо зараз. Якщо нам потрібні трансфери, ми поговоримо про це. Але я також вважаю, що трансфери за такий короткий строк не принесуть користі команді. Я вірю, що з тими гравцями, яким довіряємо зараз, ми зможемо пройти до основного етапу Ліги Європи. І якщо нам щось буде потрібно, як, наприклад, трансфер, ми обговоримо це з Даріо», – цитує Турана клубна пресслужба.
Перша гра першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар – Ільвес пройде 10 липня. Початок матчу, який буде проходити у столиці Словенії – Любляні, заплановано на 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 17 липня.