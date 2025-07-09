Михайло Цирук

У четвер, 10 липня, донецький Шахтар проведе свій перший поєдинок першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського клубу Ільвес, яким відкриє сезон 2025/26 для всього українського футболу. У своїй першій промові під час знайомства з гравцями новий наставник гірників Арда Туран зазначав, що такий клуб не повинен розпочинати кампанію так рано.

І справді, востаннє Шахтарю доводилося грати кваліфікацію єврокубків доволі давно – у сезоні 2021/2022, а якщо говорити про відбір не до Ліги чемпіонів, то подібного з гірниками не траплялося ще з кінця 90-х. Однак маємо те, що маємо: новий євросезон донеччани розпочинають у статусі бронзового призера УПЛ, який за певних обставин взагалі міг грати в Лізі конференцій.

Тож завдання просте та зрозуміле – продемонструвати не словами, а ділом, що такому клубу як Шахтар справді тут не місце, відштовхнутися від цього дна та почати рухатися наверх. І починати цей рух доведеться з протистояння, у якому гірники просто не мають права на помилку.

Чого чекати від Шахтаря?

На це запитання зараз не зможе відповісти ніхто. Шахтар працює з новим головним тренером менш як місяць. Якщо вірити тому, що випливає в інформаційний простір, команда дуже багато бігає, а от спаринги провела всього два – проти хорватської Горіци (1:0) та чеського Словацко (1:1).

Звісно ж, зробити якісь висновки по двох контрольних іграх просто неможливо. Однак і без них зрозуміло, що змінити щось у стилістиці та основних принципах гри команди за такий короткий період просто неможливо.

На старті єврокубкової кваліфікації ми ще не побачимо Шахтар Арди Турана. Це буде приблизно та сама команда, яка завершувала попередній сезон, адже на те, щоб стерти з системи попередні налаштування та внести нові, потрібно більше часу.

Та хороша новина полягає в тому, що рівень суперника в першому раунді кваліфікації дозволяє долати його за будь-яких обставин.

Приборкати фінську рись

Проходити цього суперника Шахтар повинен на класі. Гроші, звісно, у футбол не грають, однак класу футболістів, які коштують у 40 разів дорожче, має з запасом вистачати для того, аби не мати проблем зі своїми опонентами. Пересічний європейський вболівальник знає про Ільвес не надто багато, адже цей клуб не належить до грандів навіть за фінськими мірками.

Чути про нього ви могли радше з добірок найсмішніших емблем, адже ця перекошена рись справді дуже мила. До речі, слово Ільвес з фінської перекладається саме як рись, тож чому на емблемі саме ця тварина - цілком зрозуміло. У своїй історії Ільвес має один чемпіонський титул, однак це було дуже давно – у 1983 році.

У новітній історії цей клуб до чемпіонства не добирався, хоча в попередньому розіграші було дуже близько. У 2024 році команда фінішувала другою, відставши від чемпіона лише на два очки, а от у двох розіграшах до цього навіть не потрапила до чемпіонської групи. Загалом цей вихід у єврокубки став для команди першим з 2019 року, коли вона фінішувала четвертою.

Перевагою Ільвеса в контексті майбутнього протистояння є й те, що фінський чемпіонат, що проводиться за системою весна-осінь, зараз у самому розпалі. До речі, там у рисей все дуже непогано: після 15 зіграних матчів посідають третє місце, відстаючи від лідера лише на одне очко.

З крайніх шести матчів Ільвес виграв чотири, проте безпосередньо в останній грі з Шахтарем втратив очки, зігравши внічию з СІКом (1:1). Так чи інакше, Шахтар просто зобовʼязаний долати цей фінський барʼєр. Рівень футболістів гірників повинен датися в знаки, і шанси на те, що щось піде не так, відверто, мінімальні. А от справжні випробування для гірників розпочнуться вже з наступного раунду, та про них все ж поговоримо згодом: не будемо ділити шкуру невбитої рисі.

У матеріалі використані фото Getty Images