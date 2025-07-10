Павло Василенко

Сьогодні донецький Шахтар стартує матчем першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом і пройде на стадіоні «Стожице» у Любляні, Словенія.

Матч Шахтар – Ільвес в покаже УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (Київстар ТВ, Сетанта та MEGOGO).

Це буде перша офіційна гра Арди Турана на чолі тренера «гірників». До цього донеччани провели дві товариські зустрічі проти хорватської Гориці (1:0) та чеського Словацко (1:1).

Гра-відповідь у Фінляндії запланована на 17 липня. Старт поєдинку – о 19:00.

Зазначимо, що у разі проходу далі на Шахтар буде чекати турецький Бешикташ, а у випадку вильоту до Ліги конференцій – АЗ Алкмаар з Нідерландів.