Сергій Разумовський

Кудрівка оголосила про припинення співпраці з півзахисником Євгенієм Морозком. 33-річний футболіст залишив клуб на правах вільного агента та отримав можливість самостійно визначити своє наступне місце роботи. Клуб подякував Морозку за час, проведений у команді, професійне ставлення до справи та внесок у здобуті результати.

Морозко приєднався до Кудрівки після переходу з Вереса. У попередньому сезоні хавбек провів за команду 23 матчі в усіх турнірах. За цей час він забив два голи та віддав три результативні передачі.

Наразі невідомо, де саме 33-річний футболіст продовжить кар’єру. Морозко перебуває у статусі вільного агента та може підписати контракт із будь-яким клубом без необхідності сплачувати компенсацію за трансфер.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України та Шахтаря підписав контракт з Кудрівкою.