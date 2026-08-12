Сергій Разумовський

Канадський Монреаль оголосив про підписання чилійського вінгера Алексіса Санчеса. 37-річний футболіст приєднався до клубу МЛС на правах вільного агента.

¡Bienvenido, Alexis! 🇨🇱



Le CF Montréal fait l'acquisition d’Alexis Sánchez à titre de joueur désigné >>> https://t.co/T9omkYtJPQ



CF Montréal signs Alexis Sánchez as a Designated Player >>> https://t.co/NL1Jus33ID



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Санчес підписав контракт за правилом призначеного гравця. Його заробітна плата не враховуватиметься в загальнокомандну стелю зарплат МЛС. За даними Transfermarkt, угода розрахована до кінця червня 2027 року. Також контракт містить опцію продовження ще на один сезон.

Останнім клубом Санчеса була Севілья, яку він залишив улітку після одного сезону. У минулій кампанії чилієць провів 30 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Монреаль стане дванадцятим клубом у професійній кар’єрі Санчеса. Раніше він виступав за Арсенал, Манчестер Юнайтед, Барселону, Інтер, Удінезе, Марсель, Рівер Плейт, Коло-Коло та Кобрелоа.

У складі Монреаля також грає український вінгер Геннадій Синчук.