Вінгер Монреаля Геннадій Синчук розповів про сумніви у правильності рішення про переїзд за океан.

Коли я тільки переїхав на мене все навалилося: треба вчити мову, знімати квартиру, всілякі інші питання. Я одразу отримав травму, не міг її вилікувати. Купа психологічних питань.

Плюс інший часовий пояс, немає сім’ї, немає друзів. Я перші 2 місяці не міг спілкуватися в команді, тому що не знав мови, і в мене такий був депресняк. Але потім усе пройшло, і все нормально.

Це було справді дуже важко, тому що я така людина, що звик завжди бути з друзями. Якщо я йду в магазин – завжди з кимось іду А тут ти просто сам. Справді було дуже важко психологічно.

Застав ковід і війну? Так, воно так і було. Як би воно там не було в футбольному плані, але ти чоловік, ти людина, і треба жити. Але психологічно нам було справді важко.

Не користувався послугами психолога, але мені казали футболісти нашої команди, у багатьох із них є психологи. Але я спілкувався з батьками, мене батя дуже сильно підтримував. Вже було таке, що я думав: «Нащо я перейшов? Зараз би, умовно, був у «Металісті» – все було б добре. А тут зараз травми оці пішли».

Але потім батя мене дуже підтримав, сказав: «Так і проявляється, наскільки ти сильна людина. Якщо в тебе якісь невдачі, складнощі і ти зупиняєшся – то ти просто слабка людина. А якщо ти пройдеш ці складнощі -то в тебе є велике майбутнє». Я зрозумів, що це просто треба пережити.