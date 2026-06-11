Сергій Разумовський

Голкіпер Інтера Ян Зоммер може продовжити кар’єру в Аяксі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

37-річний швейцарський воротар, за інформацією джерела, залишить міланський клуб після завершення контракту, який діє до 30 червня 2026 року. Водночас сам футболіст дав зрозуміти, що не планує найближчим часом завершувати кар’єру, оскільки хоче відіграти ще кілька сезонів на професійному рівні.

Повідомляється, що Аякс уже вийшов на контакт із Зоммером і запропонував йому варіант із роллю основного воротаря команди. Така можливість з’явилася через очікуване повернення Вітезслава Яроша до Ліверпуля.

Зоммер виступає за Інтер із серпня 2023 року. Тоді міланському клубу був потрібен досвідчений і готовий воротар, який міг би одразу замінити Андре Онана.

Улітку 2023 року Інтер також розглядав варіант із підписанням Анатолія Трубіна, однак зрештою відмовився від цього трансферу. Причиною стало те, що Шахтар просив за українського воротаря суму, яку в Мілані вважали завищеною, тож клуб зробив ставку на доступніший варіант. У підсумку перехід Зоммера з Баварії обійшовся Інтеру лише в 6,9 мільйона євро.

Також варто зазначити, що Аякс минулої зими підписав універсала збірної України Олександра Зінченка, однак через важку травму він пропустив залишок сезону.